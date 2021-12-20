Водитель машины был госпитализирован.

В ночь с 19 на 20 декабря около 23.50 на 238 километре трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, 33-летний водитель «Мазды» при движении со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы не выбрал безопасную скорость, не учёл погодные условия. В результате иномарка врезалась в стоящий впереди грузовик «Мерседес» с полуприцепом «Кроне», за рулём которого находился мужчина 1958 года рождения.В результате ДТП 55-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель «Мазды» госпитализирован.Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.