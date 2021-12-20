27-летнему жителю Владимирской области, который обвиняется в похищении ребенка, продлили срок содержания под стражей. Камешковский райсуд 20 декабря постановил на время судебного

27-летнему жителю Владимирской области, который обвиняется в похищении ребенка, продлили срок содержания под стражей. Камешковский райсуд 20 декабря постановил на время судебного разбирательства продлить срок ареста Дмитрия Копылова. Фемида оставила под стражей мужчину сразу на 6 месяцев. Суд принял во внимание, что К. обвиняется в совершении более 60 преступлений, в том числе особо тяжких, причастность