На площади возле Белого Дома сегодня прошли торжества в преддверии Дня спасателя. Врио губернатора...

На площади возле Белого Дома сегодня прошли торжества в преддверии Дня спасателя. Врио губернатора Александр Авдеев и заместитель министра МЧС Илья Денисов вручили новую технику подразделениям МЧС и органам местного самоуправления. Пять пожарно-спасательных отрядов получили автоцистерны и другую технику, центру ГИМС передали катер и моторную лодку - их приобрели на средства федерального бюджета. Врио губернатора вручил ключи от двадцати лесопатрульных комплексов, которые купили на средства из регионального казны. Они отправятся в 11 районов области. Современная техника улучшит взаимодействие между добровольцами и профессиональными частями, а также сократит время реагирования в случае чрезвычайной ситуации.Илья Денисов, заместитель Министра МЧС России, генерал-полковник внутренней службы- Мне как уроженцу Владимирской земли всегда приятно поучаствовать в распределении техники, чтобы сюда техники приходило не меньше, чем в другие регионы. И, надеюсь, что моё мнение будет услышано, поставки будут своевременными. И самое главное - техника будет новая современная.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Для спасения жизни, для минимизации ущерба тут важна ещё и оперативность, и скорость реагирования. Поэтому в тот момент, когда поступает сигнал на пульт дежурного и выезжает основной состав, в этот момент то, что техника, может, не такая укомплектованная, но она оперативно находится в сельском муниципальном образовании может выехать на место пожара, на место происшествия.Торжества продолжились в здании администрации области. "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" заместитель Министра МЧС России наградил Антона Захарова, сотрудника владимирской пожарно-спасательной части. Уже подано ходатайство о награждении его коллег медалями "За отвагу на пожаре". В августе этого года они отважно боролись с огнём в тяжёлых условиях в Нижегородской области. "За спасение погибающих на водах" наградили и двух гусевчан, Дмитрия Смирнова и Александра Желтухина. Они спасли девушку, чей внедорожник съехал в реку. Подробнее об этом - в репортаже Марии Городской.Машина медленно уходит под воду. За рулём внедорожника - девушка. Двери заблокированы. Салон постепенно превращается в смертельную ловушку. Эта история произошла тридцатого апреля этого года при въезде в Гусь-Хрустальный. Автоледи не справилась с управлением, вылетела на встречку и чтобы избежать столкновения в потоке, отвела руль влево. Машина оказалась в реке. Первым это увидел Дмитрий Смирнов - он ехал за девушкой. В первые минуты пытался вытащить внедорожник тросом. Не получилось. Тогда молодой человек решил подплыть к машине и попытаться открыть люк на крыше.Дмитрий Смирнов:- Я ей крикнул, вроде: "Попробуй открыть люк". Ну а люк чуть-чуть открывался, видно, замыкание было. Но чуть-чуть приоткрылся он. То есть получилось мне зацепиться за него. Я залез на него, а оторвать - никак.В этот момент мимо проезжал Александр Желтухин. На дороге уже столпились очевидцы. Многие просто снимали происходящее на телефоны. Спокойно сообщив - в машине тонет девушка. Но Александр в стороне остаться не смог. Схватил железный ключ и тоже поплыл к машине.Александр Желтухин:- Когда он поднялся на верх автомобиля, я стал незамедлительно заходить в воду и уже помогать в этот момент, когда было малейшее, сантиметров 5-10, открытие люка. Я подсёк его и мы вместе смогли открыть люк. Вырвали люк, скинули его в сторону. Девушке помогли, вытащили её на крышу.После этого раздался хлопок газа и джип полностью ушёл на дно. Что могло произойти с девушкой, если бы рядом не оказалось Дмитрия и Александра, страшно представить. Свой отважный поступок герои чем-то удивительным не считают. Скромно признаются, так на их месте поступил бы любой настоящий мужчина. Размышлять было просто некогда.Антон Лебедиков, начальник 5-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Я лично не присутствовал там. Но считаю, что каждый должен так поступить в такой ситуации. Тогда, может, и жизнь станет лучше у нас в стране.Благодарность героям выразили не только родители девушки, но и сотрудники МЧС. На торжественной церемонии в Белом доме заместитель министра МЧС России Илья Денисов вручил героям медали "За спасение погибающих на водах". Поступок Дмитрия и Александра- пример и напоминание. Иногда человечность и неравнодушие могут спасти жизнь.Мария Городская, Илья Хлудов, Семён Карпов. "Вести-Владимир".