19 декабря в в 23.50 на федеральной трассе М-7 произошло ДТП. Как сообщает Управление МВД России по...

19 декабря в в 23.50 на федеральной трассе М-7 произошло ДТП. Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, по информации Госавтоинспекции, легковой автомобиль «Мазда» совершил столкновение с большегрузом «Мерседес», стоявшим впереди легковушки.По предварительной информации ГИБДД, авария произошла на 238 километре федеральной трассы. Водитель автомобиля «Мазда», 1988 года рождения, при движении со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего совершил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом под управлением водителя 1958 года рождения.В результате аварии 55-летний пассажир «Мазды» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя автомобиля с различными травмами врачи «скорой помощи» доставили в больницу.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.В Госавтоинспекции еще раз напоминают водителям, что в условиях снегопада не стоит ехать слишком быстро, при этом обязательно соблюдать дистанцию и сбрасывать скорость перед светофорами, пешеходными переходами и перекрестками.Фото иллюстративное: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news