В результате проверки Александровской городской прокуратуры устранены нарушения законодательства об...

В результате проверки Александровской городской прокуратуры устранены нарушения законодательства об обращении с отходами I класса опасности.Проверкой установлено, что в Александрове ДК «Юбилейный», ДК «Юность», ККЗ «Южный», «ЦБС города Александрова», «МЦБС» используют ртутьсодержащие лампы. Вместе с тем договоры на сбор отработанных ламп указанными бюджетными организациями со специализированной компанией не заключались.Городским прокурором руководителям указанных организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pexels.com/