Сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность, сильный снег, туман. Температура...

Сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность, сильный снег, туман. Температура воздуха днём -7..-9°, ветер северо-западный, умеренный. Давление ниже нормы.Отмечается, что накануне было зафиксировано самое низкое значение на барометре с 1996 года. Кроме того, сегодня благодаря циклону в регион начнут поступать холодные воздушные массы, вызывая понижение температуры. Об этом сообщают синоптики центра ФОБОС. Похолодание продолжится в ночь на вторник, когда температура преодолеет минимум текущей зимы. Апогей похолодания придётся на ночные часы среды.ФОТО: https://www.pexels.com/ru-ru/