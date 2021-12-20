Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 439 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 декабря выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 34 жителя подхватили опасный в Ковровском, 32 - в Александровском, 29 - в Муромском, 24 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Кольчугинском, 14 - в Вязниковском, 13 - в Юрьев-Польском, 12 - в Петушинском, 9 - в Суздальском, по 7 - в Меленковском и Камешковском, по 6 - в Киржачском и Селивановском районах. По 3 инфицированных прибавилось в Собинском районе и Гороховце, по 1 - в ЗАТО Радужный и Судогодском районе.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 439 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 251 случай во Владимире, 8976 - в Гусь-Хрустальном районе, 8721 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.