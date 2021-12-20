За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 33 человека получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 517 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.г. Владимир:По предварительной информации, 13 декабря 2021 г. в 06:40 на 174 км а/д М–7 «Волга» водитель автомобиля «Опель» при обгоне выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 14 декабря 2021 г. в 12:35 на 240 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Рено» 1999 г.р. выехал на правую обочину по ходу движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Мерседес» под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован в медицинское учреждение, пассажир автобуса 1994 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Меленковский район:По предварительной информации, 15 декабря 2021 г. в 08:10 на 50 км автодороги «Меленки - Касимов - Нижний Новгород» водитель автомобиля «Форд» 2001 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1999 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и пассажир автомобиля «Форд» 1976 г.р. госпитализированы в медицинское учреждение.г. Владимир:По предварительной информации, 16 декабря 2021 г. в 10:15 в г. Владимир на ул. Батурина у д.1 «А» водитель автомобиля «ГАЗ» 1955 г.р. допустил наезд на пешехода 2003 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход направлена на амбулаторное лечение.Гороховецкий район:По предварительной информации, 17 декабря 2021 г. в 08:35 на 63 км автодороги «Муром – М–7 «Волга» водитель автомобиля «АФ–57431С» 1979 г.р. при прохождении правого поворота, не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «АФ–57431С» госпитализирован в медицинское учреждение.Гусь - Хрустальный район:По предварительной информации, 18 декабря 2021 г. в 12:10 на 1 км автодороги «Силимово – Заколпье – Вековка» водитель автомобиля «ВАЗ» 1959 г.р. при прохождении левого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в медицинское учреждение, пассажир автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечениеПетушинский район:По предварительной информации, 19 декабря 2021 г. в 01:30 на 1 км автодороги «М-7 «Волга» – ст. Омутищи» водитель автомобиля «Киа» 1980 г.р. совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!