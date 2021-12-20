Команда «Торпедо» из владимирской СШОР по футболу выиграла золото в традиционном юношеском...

Команда «Торпедо» из владимирской СШОР по футболу выиграла "золото" в традиционном юношеском турнире по футболу памяти заслуженного мастера спорта Петра Дементьева в Санкт-Петербурге.После пятидневных баталий турнира 2021 года владимирское «Торпедо» заняли первое место. В финальном матче воспитанники тренера Егора Хохлова победили сверстников из Кирова.Юношеский турнир по футболу памяти заслуженного мастера спорта, игрока сборных СССР, РСФСР и Ленинграда динамовца Петра Тимофеевича Дементьева проходит в Петербурге с 2008 года. В этом году в турнире участвовали команды, сформированные из игроков как раз 2008 года рождения. 13-летние футболисты соревновались на искусственном газоне в манеже Центра футбольной подготовки «Восхождение».Владимирское «Торпедо» этой возрастной категории в СШОР по футболу тренирует Егор Хохлов. Юные спортсмены на пути к финалу обыграли команду «СШ-7» из Петрозаводска со счетом 5:0, сыграли вничью с ребятами из кировского «Динамо» - 3:3, победили хозяев турнира из питерского «Динамо» - 1:0 и одолели еще одно «Динамо» из Йошкар-Олы – 6:0, информирует сайт ФК «Торпедо-Владимир».В финальном матче ребята сразились с кировским «Динамо». Борьба за «золото» закончилась со счетом 2:1 в пользу владимирцев.В числе лучших игроков турнира также оказались владимирские спортсмены. В группе турнира сообщается, чтоКонстантин Кузьмичев стал лучшим нападающим, а Егор Кульков – самым ценным игроком.Фото: https://vk.com/wall-82350075_291