За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими в них людьми. В этих авариях 4 человека погибли и 33 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские

За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими в них людьми. В этих авариях 4 человека погибли и 33 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские оформили 517 происшествий с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 57 пьяных водителей, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2