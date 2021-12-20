Оперативный штаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России.

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России.За сутки в стране было зафиксировано 27 022 новых случаев заражения ковидом. При этом число пациентов, которые смогли за тот же срок выздороветь, достигло отметки в 30 059 человек. Летальных исходов регистрируется по-прежнему больше тысячи – 1 019, пишет .Активнее всего заразившихся новой коронавирусной инфекцией регистрируют в Москве. За минувшие 24 часа столица пополнила официальную статистику 2630 случаями. Следом идет Северная столица – власти Санкт-Петербурга отчитались о 1958 новых пациентах с ковидом. Ну а замыкает тройку лидеров этого антирейтинга, традиционно, Московская область, в которой число заразившихся за сутки оценивается в 1935 человек, сообщает телеканал "".Таким образом, к 20 декабря 2021 года общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло отметки в 10 241 812 за все время ведения статистики. Специалисты оценивают число выздоровевших за тот же срок в 9 014 980 человек. При этом летальных случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 298 222, передает "".Отметим, во всем мире следят за распространением новой разновидности ковида под обозначением омикрон. Особенности этого штамма коронавируса еще выясняются. Некоторые эксперты считают, что именно омикрон может переменить привычное течение эпидемии. Как бы то ни было, напоминают в оперативном штабе, обезопасить себя от заражения и тяжелого течения болезни возможно с помощью вакцинации.