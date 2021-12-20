Мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.

В середине декабря текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился собственник комиссионного магазина, сообщивший, что в ходе ревизии была обнаружена недостача. Среди товара отсутствовал набор инструментов стоимостью 5 000 рублей, выставленный в витрине торгового зала.В результате опроса возможных очевидцев и просмотра записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что набор инструментов с витрины забрал мужчина, являющийся постоянным клиентом.В результате оперативно-розыскных мероприятий 46-летний местный житель был задержан и дал признательные показания. Мужчина пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания работника магазина, которая в тот момент оформляла скупку его вещей, заметил на открытой витрине набор инструментов и при выходе похитил его.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении 46-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято.