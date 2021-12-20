Подведены итоги областного конкурса 2021 года среди журналистов и руководителей СМИ...

Подведены итоги областного конкурса 2021 года среди журналистов и руководителей СМИ «Ответственность. Позиция. Признание».В этом году на конкурс поступило 183 работы от 100 журналистов и руководителей СМИ, представляющих 30 печатных и электронных СМИ области. Представленные работы были оценены членами экспертного совета, в состав которого вошли руководители пресс-служб областных организаций и ведомств, представители общественных объединений, некоммерческих организаций, региональной Общественной палаты, Владимиро-Суздальский музея-заповедника, а также администрации Владимирской области.Главный приз конкурса – Гран-при Губернатора области − решено присудить журналисту Марине Киселёвой − редактору отдела общественно-политической газеты «Владимирские ведомости».Журналисты ГТРК «Владимир» стали победителями в трех номинациях:- «Демографическая политика. За лучшие работы в электронных СМИ» − Мария Платанюк, шеф-редактор, специальный корреспондент ГТРК «Владимир»;- «Гармонизация межэтнических отношений. Лучший журналист» − Анастасия Сахарова, специальный корреспондент ГТРК «Владимир»;- «Патриотическое воспитание. Лучший журналист» − Константин Киреев, шеф-редактор службы информационных программ радио и телевидения ГТРК «Владимир».Поздравляем всех коллег из региональных СМИ, получивших высокую оценку своей работы.Фото: https://avo.ru/novosti