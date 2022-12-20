В России подготовлен первый рейтинг работодателей среди организаций государственного сектора. В списке оказалось 20 структур.

В России подготовлен первый рейтинг работодателей среди организаций государственного сектора. В списке оказалось 20 структур.Рейтинг составлен деловым изданием РБК. Авторы впервые решили уделить внимание организациям из государственного сектора.Лидером рейтинга стало Агентство инноваций Москвы. Это городской институт развития технологического и инновационного предпринимательства.Агентство занимается развитием инновационной экосистемы столицы, формирует бизнес-комьюнити для стартапов, корпораций и инвесторов. Организация проводит цифровые конкурсы и хакатоны, обеспечивает городские корпорации технологическими решениями, выделяет гранты на развитие высокотехнологичных проектов.Агентство помогает столичным инновационным предприятиям выйти на международные рынки. Кроме того, организация занимается популяризацией Москвы как одного из мировых лидеров в области высоких технологий.В 2022 году интерес профессионалов к государственным структурам существенно вырос, отметил соавтор рейтинга, глава аналитической группы "РБК Исследования рынков" Сергей Хитров. Госсектор открывает специалистам возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, подчеркнул он.В составлении рейтинга участвовали ведущие российские эксперты по развитию цифровой экономики. Главными критериями оценки стали условия труда, деловая репутация и социальная ответственность организации.