Изменения обусловлены приведением структуры власти в соответствие с законодательством.

Во Владимирской области пять департаментов преобразовали в министерства. Александр Авдеев 19 декабря подписал очередные указы о переименовании ведомств.Так, с 1 января в регионе появятся:Министерство труда и занятости населения;Министерство сельского хозяйства;Министерство природопользования и экологии;Министерство региональной безопасности;Министерство лесного хозяйства.В сути работы чиновников ничего не поменяется. Изменения обусловлены приведением структуры власти в соответствие с законодательством.Ранее аналогичные документы были в отношении департаментов архитектуры и строительства, соцзащиты, предпринимательства и туризма, здравоохранения, регулирования цен и тарифов, а также транспорта и дорожного хозяйства. Сама же администрация области в 2023 году станет правительством.