Фейерверка не будет. Администрация города Владимира определилась с программой новогодних гуляний для жителей и гостей города. В этом году с 31 декабря на 1 января музыкальная программа с

Фейерверка не будет. Администрация города Владимира определилась с программой новогодних гуляний для жителей и гостей города. В этом году с 31 декабря на 1 января музыкальная программа с диджеем, Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт на Площади Победы, на площадке у Комиссаровского пруда и на Соборной площади. Наталья Литвинова, зам. начальника управления культуры и туризма г.