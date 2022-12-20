Девочка из Владимирской области победила во Всероссийском конкурсе «Вместе Ярче». На региональный...

Девочка из Владимирской области победила во Всероссийском конкурсе «Вместе Ярче».На региональный этап конкурса, который с 20 мая по 16 октября проводил Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, было представлено 47 работ в следующих номинациях: «Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа всего» (для воспитанников дошкольных учреждений и учеников 1-4 классов) и «Конкурс сочинений на тему «Сила атома» (для учащихся 5-11 классов).В конкурсе рисунков 1 место заняла ученица 3 класса Ася Ахремцова из посёлка Мелехово Ковровского района, 2 место – Дарья Максимова, также ученица 3 класса из Мелехово, 3 место – воспитанник детского сада №3 «Рябинушка» города Радужный Дмитрий Князев. В конкурсе сочинений победил ученик 11 класса Малышевской СОШ Селивановского района Никита Бычков, пресс-служба администрации Владимирской области.Все победители региональных этапов автоматически стали участниками финала. Всего на федеральный уровень конкурса было представлено 1660 рисунков, 209 сочинений, 150 творческих и исследовательских проектов.Работа Аси Ахремцовой была высоко оценена конкурсной комиссией и набрала одинаковое количество баллов с рисунком рязанской школьницы, девочки поделили первое место.Победители и призёры федерального этапа конкурса «#ВместеЯрче» награждены дипломами и ценными подарками. Представительница Владимирской области тоже получила заслуженную награду.Напомним, всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» проводится Министерством энергетики Российской Федерации и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» для популяризации среди детей и подростков ценностей энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, вовлечения молодёжи в инженерное творчество.Фото пресс-служба администрации Владимирской области