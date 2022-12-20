Друг певицы Полины Гагариной сообщил страшную новость накануне Нового года. Он не стал ждать.

Друг певицы Полины Гагариной сообщил страшную новость накануне Нового года. Он не стал ждать.Полина Гагарина стала известной благодаря участию в "Фабрике звезд", где она была кругленькой пышкой и доброй девочкой с грустными глазами. Потом Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, родила дочь Мию, и стала другой. Звезда со скандалом развелась со своим мужем, которого в народе обозвали молчаливым тираном, после чего пустилась во все тяжкие.К тому моменту Полина Гагарина уже взошла на звездный олимп и обрела любовь миллионов поклонников. Ее имя все чаще звучало на мероприятиях, а сама она становилась все стройнее и напористее. Казалось, что артистка буквально тает на глазах. Некоторые даже заподозрили у нее нервную анорексию.Дошло до того, что от работы с певицей Полиной Гагариной отказался даже давний друг-композитор Геннадий Дудин, который написал для нее главные хиты "Драмы больше нет", "Выше головы", "Обезоружена". В своем аккаунте он написал, что Алина от него больше не получит ни строчки.Композитор уверен, что Полина Гагарина заразилась "звездной болезнью", и теперь с ней невозможно нормально сотрудничать. Она во всем себя превозносит выше других.Дудин знаком с Гагариной много лет, и раньше она была совсем другим человеком. Можно сказать, что прежней Полины Гагариной больше нет.Таролог Марианна Абравитова уверена, что Гагарина зря себя так ведет. Композитор так помог ей, а она его буквально бросила.