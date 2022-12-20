Российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут (Артемовск) в ДНР.

Российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут (Артемовск) в ДНР.Бизнесмен заявил, что готов к личной встрече с Зеленским, если тот "обратит внимание" на предложение. Пригожин также подчеркнул, что специально приехал в Бахмут из штаба ради Зеленского."Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться", — цитирует ПригожинаРанее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров поделился подробностями поездки Зеленского в Бахмут. По его словам, президент посетил передовые позиции и наградил бойцов ВСУ презентами и знаками отличия.