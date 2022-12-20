В новогодний рейс добра на Донбасс сегодня отправились Дед Мороз и Снегурочка из Владимирской...

В новогодний рейс добра на Донбасс сегодня отправились Дед Мороз и Снегурочка из Владимирской области. Подарки упаковали на площадке благотворительного фонда "Близкие люди".Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда «Близкие люди»:- От администрации области около 1700 подарков. И остальные подарки собраны неравнодушными людьми. Волонтёрами из общественных организаций, и к нам даже присоединилась общероссийская общественная организация "Союз сильных семей России" "Идущие вместе". Они когда узнали, что мы делаем гуманитарный груз для детей Докучаевска, решили присоединиться и направили нам подарки для детей-сирот. Детей, которые находятся в Докучаевском детском доме.Для детей подшефного Докучаевска направили сладкие подарки, а ещё именные презенты. Ребята из Докучаевска написали письма Деду Морозу, а потому каждый получит желаемый подарок. Упаковать сотни подарков активистам фонда "Близкие люди" помогали волонтёры. В том числе - представители Молодёжной Думы Владимирской области. А рейсом на Донбасс в качестве Деда Мороза и Снегурочки едут волонтёры Екатерина Ильинская и Сергей Цунский.Сергей Цунский, волонтер (Дед Мороз):- Особая миссия заключается в том, чтобы принести детям радость мирной жизни. Поддержать и других жителей этой республики. Главная цель — создать праздник детям.Екатерина Ильинская, волонтер (Снегурочка):- Дети, которые жили 8 лет в такой ситуации, не видя любви, ласки, потому что война была. И хотя бы частичку принести добра, любви и сказать, что Дед Мороз и Снегурочка тоже есть.