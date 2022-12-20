Власти заявили, что животные не останутся на улице.

По поручению Александра Авдеева директор департамента ветеринарии Александр Григорьев и представители мэрии Владимира посетили приют «Валента». Они обсудили с Валентиной Соковой историю, в которой оказался дом для 200 животных.Как сообщает пресс-служба губернатора, одно из возможных решений - переезд. Горадминистрация сейчас ищет различные варианты. Юридическую помощь учреждению оказывает зампред Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.«Вешать замок на дверь, а четвероногих выпускать на улицу никто не будет», - отметили в обладминистрации.Напомним, что суд принял решение закрыть приют. Главная причина - земельный участок, на котором расположена «Валента», используется не по целевому назначению. На подачу апелляции есть неделя.Добавим, что в интернете создана против закрытия, которую уже подписали тысячи неравнодушных жителей.