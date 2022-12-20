Администрация города Владимира попросила жителей областного центра убрать машины с улицы Горького для ночной уборки, которая пройдет с 20:00 20 декабря до 7:00 21 декабря. «Коммунальные службы

Администрация города Владимира попросила жителей областного центра убрать машины с улицы Горького для ночной уборки, которая пройдет с 20:00 20 декабря до 7:00 21 декабря. «Коммунальные службы областного центра в усиленном режиме продолжают очистку города от снега, выпавшего в минувшие выходные. Работы организованы в круглосуточном режиме. Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» просит автолюбителей убрать машины