Дополнительные средства получат еще 18 регионов страны.

Владимирская область получит федеральную дотацию, которая компенсирует часть средств, выделенных на поддержку инвесторов. Документ о мерах допподдержки подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Наш регион вошёл в число 19 субъектов страны, которым кабмин перечислит дополнительные средства.«Поощрение предусмотрено территориям, которые успешно внедрили у себя инвестиционный стандарт. Благодарю коллег, которые трудились, чтобы привлечь дополнительное финансирование», - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.Он также добавил, что полученные деньги помогут в развитии инвестиционного потенциала и сделать регион более привлекательным для вложений.