Во Владимирской области обустроены две новые разворотные петли. Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами появились на 233 и 242-километрах трассы М-7. Они позволят автомобилистам безопасно изменить направление движения.

Во Владимирской области обустроены две новые разворотные петли. Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами появились на 233 и 242-километрах трассы М-7. Они позволят автомобилистам безопасно изменить направление движения.Протяженность каждой петли составляет около одного километра. Развязки уже включены в процесс автомобильного движения в районе Дроздовки и на автотрассе между Пестово и Сенино в Ковровском районе. Заезд осуществляется через переходно-скоростные полосы.На участках также расширили насыпь, обустроили новую дорожную одежду из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими, организовали систему водоотвода и ограждения. Установлено более ста светодиодных светильников и 77 новых дорожных знаков.«Улучшение качества и безопасности дорог - главная задача одного из национальных проектов. В нашей области дороги регионального и межмуниципального значения вот уже несколько лет однозначно меняются к лучшему», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.