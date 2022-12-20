Народные приметы 21 декабря 2022 года: как изменить свою жизнь в день зимнего солнцестояния
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Народные приметы 21 декабря 2022 года: как изменить свою жизнь в день зимнего солнцестояния
21 декабря православные верующие чтят память мученицы Анфисы Римской, а в народном календаре отмечается сакральный праздник – день Зимнего солнцестояния.
По древним традициям считалось, что с дня Зимнего Солнцестояния начинается новая жизнь. Поэтому, люди старались избавиться от старых и ненужных вещей. То, что использовать было нельзя выбрасывали, а ненужные предметы старались раздать нуждающимся. По обычаю выбрасывали битую посуду, рваную одежду и сломанную мебель. Также, сегодня можно расстаться с теми людьми, которые упорно портят вашу жизнь.
В самую длинную ночь года люди старались загадать желание или составить план дел на следующий год. Было принято печь ритуальные караваи, которые по форме напоминали солнце.
В народе этот праздник называют Анфисой Рукодельницей, в этот день девицам полагалось заниматься рукоделием. По качеству работы судили о том, какой хозяйкой она будет. Девушки, которые мечтают о скором замужестве, брались за вышивание полотенца, его затем использовали на свадьбе.
Чего нельзя делать 21 декабря 2022 года:
В этот день нельзя ходить в грязных вещах.
Запрещено 21 декабря проявлять низменные черты своего характера и поведения — ругаться, сквернословить, устраивать конфликты, жадничать, завидовать, и т.д.
Продолжается Рождественский пост, следовательно нельзя употреблять пищу животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыбу.
Не рекомендуется в этот день принимать ответственных и рискованных решений, делать поспешные и отчаянные шаги.
Следует отказаться от шопинга. Иначе есть риск сделать неудачные покупки.
Запрещено предаваться грусти, лить слезы.
Нельзя отказывать в милостыне, а также просьбе. Если у вас что-то просят, пусть это будет нищий или же сосед, коллега по работе, друг, родственник, нужно постараться выполнить эту просьбу.
Запрещено заниматься рукоделием в присутствии других людей.
Не рекомендуется проводить вечер в одиночестве.
Народные приметы на 21 декабря 2022 года:
Если на небе белые небольшие облака — то будут морозы, а если большие, то вьюга.
Большое количество снега погнуло сучья у деревьев — к хорошему урожаю.
Пауки плетут паутину, спускаются на нитях — через девять ней наступит сильный холод.
День тихий и с морозцем — зима будет снежной и мягкой.
Если целый день идет снег, лето будет дождливым.
Облака вытянулись в полосы — грядёт потепление.
Утром рассвело быстрее, чем обычно — ожидается снег.
В первой половине дня синицы расчирикались — ночью ударит мороз.
Синицы ищут укрытие или прячутся под крышей — будет метель.
Фото: pxfuel.com/