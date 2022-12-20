Народные приметы 21 декабря 2022 года: как изменить свою жизнь в день зимнего солнцестояния 21...

Народные приметы 21 декабря 2022 года: как изменить свою жизнь в день зимнего солнцестояния21 декабря православные верующие чтят память мученицы Анфисы Римской, а в народном календаре отмечается сакральный праздник – день Зимнего солнцестояния.По древним традициям считалось, что с дня Зимнего Солнцестояния начинается новая жизнь. Поэтому, люди старались избавиться от старых и ненужных вещей. То, что использовать было нельзя выбрасывали, а ненужные предметы старались раздать нуждающимся. По обычаю выбрасывали битую посуду, рваную одежду и сломанную мебель. Также, сегодня можно расстаться с теми людьми, которые упорно портят вашу жизнь.В самую длинную ночь года люди старались загадать желание или составить план дел на следующий год. Было принято печь ритуальные караваи, которые по форме напоминали солнце.В народе этот праздник называют Анфисой Рукодельницей, в этот день девицам полагалось заниматься рукоделием. По качеству работы судили о том, какой хозяйкой она будет. Девушки, которые мечтают о скором замужестве, брались за вышивание полотенца, его затем использовали на свадьбе.Чего нельзя делать 21 декабря 2022 года:В этот день нельзя ходить в грязных вещах.Запрещено 21 декабря проявлять низменные черты своего характера и поведения — ругаться, сквернословить, устраивать конфликты, жадничать, завидовать, и т.д.Продолжается Рождественский пост, следовательно нельзя употреблять пищу животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыбу.Не рекомендуется в этот день принимать ответственных и рискованных решений, делать поспешные и отчаянные шаги.Следует отказаться от шопинга. Иначе есть риск сделать неудачные покупки.Запрещено предаваться грусти, лить слезы.Нельзя отказывать в милостыне, а также просьбе. Если у вас что-то просят, пусть это будет нищий или же сосед, коллега по работе, друг, родственник, нужно постараться выполнить эту просьбу.Запрещено заниматься рукоделием в присутствии других людей.Не рекомендуется проводить вечер в одиночестве.Народные приметы на 21 декабря 2022 года:Если на небе белые небольшие облака — то будут морозы, а если большие, то вьюга.Большое количество снега погнуло сучья у деревьев — к хорошему урожаю.Пауки плетут паутину, спускаются на нитях — через девять ней наступит сильный холод.День тихий и с морозцем — зима будет снежной и мягкой.Если целый день идет снег, лето будет дождливым.Облака вытянулись в полосы — грядёт потепление.Утром рассвело быстрее, чем обычно — ожидается снег.В первой половине дня синицы расчирикались — ночью ударит мороз.Синицы ищут укрытие или прячутся под крышей — будет метель.Фото: pxfuel.com/