Было время, когда страну шокировала новость о страшном диагнозе у Валентина Юдашкина.

Было время, когда страну шокировала новость о страшном диагнозе у Валентина Юдашкина.Прославленный российский дизайнер женился на своей возлюбленной больше 30 лет назад! Прекрасная Марина всегда трепетно относилась к своему супругу: заботилась, оберегала, однако не сумела спасти его от коварной онкологии – болезни, к сожалению, плевать на людские планы. Теперь жена Валентина Юдашкина поддерживает его в столь непростое время.Наверное, именно благодаря ей знаменитый кутюрье героически переносит все испытания. Светская львица, очевидно, заботится и о питании своего сраженного раком возлюбленного, подавая ему домашнюю еду. Недавно, к примеру, Марина готовила телячью шею, а рецептом решила поделиться с поклонниками.Весь процесс создания деликатеса супруга Валентина Юдашкина показала пошагово: сначала обжарила куски уже мертвого тела теленка, потом на ту же сковороду бросила овощи, выложила мясо и гарнир в форму, залила бульоном, а потом отправила блюдо в духовку, где оно пролежало в духовке и томилось три часа.Когда мясо приготовилось, Марина блендером перемолола овощи, превратив их в пюре. Ну а в финале, возлюбленная дизайнера сняла тарелку, где лежат потемневшие от тепловой обработки куски телячьей шеи. Склонившись над ними, она вылила соус."Приятного аппетита!" – обратилась к поклонниками супруга Валентина Юдашкина.