Физкультурно-спортивный комплекс открыли в Коврове 20 декабря. Трёхэтажное здание находится на улице Еловой.

Физкультурно-спортивный комплекс открыли в Коврове 20 декабря. Трёхэтажное здание находится на улице Еловой. В его строительство вложили порядка трёхсот миллионов рублей.В новом учреждении расположены залы для бокса, гимнастики, фехтования, хореографии, а также лыжная база, тренажёрный зал. Предусмотрены общежитие на тридцать спортсменов, столовая и медицинский блок.«Запуск такого большого спортивного объекта это большой подарок для подрастающего поколения, которое будет заниматься в стенах новой спортшколы. Оттачивать свои навыки и приносить победы Коврову и Владимирской области», - отметил в ходе торжественной церемонии открытия губернатор Александр Авдеев.Комплекс сдали с небольшой задержкой. Изначально его планировали открыть в сентябре.