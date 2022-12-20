Певица Наргиз, ставшая в России настоящей звездой с подачи Максима Фадеева, успела собрать немало барышей с новой аудитории. Но длилось это недолго...

Певица Наргиз, ставшая в России настоящей звездой с подачи Максима Фадеева, успела собрать немало барышей с новой аудитории.Но длилось это недолго...Окончательно загордившись и поверив, что обрела право критиковать ситуации, разворачивающиеся на территории приютившей ее страны, Наргиз Закирова позволила себе грубо высказаться про политические решения. Посты в соцсетях Наргиз разозлили не только рядовых россиян, но и тех, кто сосредоточил в своих руках власть. Решение было принято жесткое и молниеносное: запретить грубиянке пересекать границу России в следующие 50 лет.Поэтому Наргиз, прилетевшую в Москву из Ташкента, на паспортном контролеждал настоящий сюрприз. Об этом она поведала в интервью зданию MYDAY TV. Став гостьей передачи она вновь заговорила про Россию.Как оказалось, сотрудники аэропорта,отведя звезду в сторону,деликатно сообщили ей о запрете на въезд. Причем девушки, по словам Наргиз, чуть ли не плакали, в то время как сама певица сохраняла удивительное спокойствие."Взяли билет бизнес-класса обратно, принесли кофе, еду", -рассказала изгнанная певица про помощь работников "воздушных ворот". Подождав обратного рейса в Ташкент, та уехала на историческую родину."Если кто и плакал, когда ее вытурили – то только от счастья", – поделился один из зрителей мнением об интервью.К слову, пусть тело Наргиз и остается в Таджикистане, язык ее все равно дотягивается до жителей Москвы. Не так давно между ней и Филиппом Киркоровым произошел громкий скандал. Начало ему положило то, что певица раскритиковала появление поп-короля в ее родной стране."Понаехали", – грубо вякнула Наргиз, чем навлекла на себя гнев тысяч людей.