Уходящий год должен запомниться Юлии Барановской слухами, которые беспрестанно ходили вокруг ее личной жизни.

Уходящий год должен запомниться Юлии Барановской слухами, которые беспрестанно ходили вокруг ее личной жизни.Виной всему нелепо сказанная Ксенией Собчак фраза о том, что экс-супруга Андрея Аршавина якобы встречается с Григорием Лепсом. Позже, по слухам, парочку даже поймали за совместными утехами: Юлия Барановская и певец развлекались вдвоем на светском вечере.Как бы там ни было, никто из главных героев этой истории в итоге так и не подтвердил разговоры о романе. Звезда "Мужского/Женского" пока, кажется, так и не нашла достойного мужчину, так что вовсю занимается собой и своей жизнью.На днях Юлия Барановская, к примеру, показала свою новогоднюю ель, к наряду которой, видимо, отнеслась ну очень трепетно! Артистка, условно говоря, прямо-таки вцепилась в голый ствол своими творческими руками и решила украсить его так, чтобы в будущем году ее сопровождала удача.В итоге, в опубликованном теледивой видеоролике она предстала краснющая, благодаря цвету платья. А ее пихта на заднем фоне украшена в таких же цветах. На этот шаг она пошла исходя из советов астрологов: мол, именно рубиновые оттенки избавят от конфликтов и агрессии в 2023 году.Однако многим пользователям новогодняя пихта артистки показалась чересчур вычурной, а некоторые отметили, что слишком уж много денег вложено в простой праздничный атрибут. Но в комментарии сразу сбежались защитники:"Кто на что заработал, то и поимел!" – написала одна из поклонниц Юлии Барановской.