Актриса Любовь Аксенова, проснувшаяся знаменитой после сериалов Закрытая школа и Мажор, своих позиций не сдает: один за одним украшает собою картины российского кинематографа. А те, как мы все знаем, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Даже, если времени на этот отдых совсем немного.

Актриса Любовь Аксенова, проснувшаяся знаменитой после сериалов"Закрытая школа" и "Мажор", своих позиций не сдает: один за однимукрашает собою картины российского кинематографа. А те, как мы всезнаем, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Даже, если временина этот отдых совсем немного.На днях в столице прошла премьера нового сезона сериала "Бывшие", в котором Любовь Аксенова, разумеется, тоже успела сняться. Актрису, вновь сменившую образ, окружили журналисты и стали наперебой задавать ей вопросы, один из которых коснулся достаточно интимной темы: как звезда собирается провести главную ночь в году?"Скорее всего я буду спать", – честно сказала девушка, с улыбкой добавив, что очень долго ждала возможности отоспаться.Когда журналисты спросили, неужели она не собирается отмечать и попустить бокальчик-другой шампанского, Любовь поделилась, что вовсе отказалась от алкоголя."Я от него не кайфовала, не получала удовольствие", – поведала Любовь Аксенова, добавив, что без алкоголя чувствует себя гораздо веселее. Что же до причин отказа – веселящие напитки заставляют ее плохо и не смешно шутить."Смеюсь одна я и никто больше", – актриса винит во всем алкоголь, заставлявший ее чувствовать себя неловко.Так что теперь Любовь Аксенова всем хороша: не курит, не пьет, в скандалах актриса не замечена, а ее душа, травмированная мужчиной в ходе ее первых романтических отношений, ценит нынешний крепкий брак дороже золота.