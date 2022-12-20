Владимирская область вошла в число 19 субъектов РФ, которые получат федеральную поддержку на укрепление инвестиционного потенциала. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал

Владимирская область вошла в число 19 субъектов РФ, которые получат федеральную поддержку на укрепление инвестиционного потенциала. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Владимирская область получит 280,6 млн рублей. Всего из резервного фонда Правительства выделено почти 3 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. «Это поощрение