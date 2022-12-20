Сдать документацию необходимо к сентябрю 2023 года.

Проект рекультивации Александровской свалки обойдётся бюджету в 7,2 млн рублей. Торги выиграла саратовская компания.Администрация Александровского района определила проектировщиков, которые подготовят смету по восстановлению территории мусорного полигона у деревни Машково. Победителем аукциона стал Нижне-волжский НИИ геологии и геофизики из Саратова. При максимальной цене контракта в 12,6 млн подрядчик снизил цену до 7,18 млн рублей. Разработать документацию необходимо к сентябрю 2023 года.Напомним, что свалка принимала мусор с 1979 года. Объект закрыли лишь в конце 2021 года.