В сфере обращения с ТКО выявлено более 500 нарушений.

Прокуратура Владимирской области выявила сотни нарушений при вывозе и утилизации отходов. Ведомство отмечает недоработки властей и регоператоров по вывозу ТКО.В частности, среди проштрафившихся компании «Экоград», и «Хартия». Первые не соблюдают график вывоза мусора, а вторые за 2,5 года так и не реализовали инвестпрограмму по обращению с ТКО. В свою очередь, их коллеги из «Эко-транса» свозят и сортируют отходы на площадке, которая не является мусоросортировочным предприятием.Всего задокументировано более 500 нарушений. Внесено почти 300 представлений. По постановлениям прокуроров наказано 213 виновных.Как констатирует надзорный орган, сейчас в регоине сортировке подлежит только 10,7% мусора, а её эффективность не превышает 7%. Порядка 99,3% ТКО подлежит захоронению.Властями не утверждена ни одна инвестиционная программа по строительству объектов обработки коммунальных отходов, хотя строительство таких предприятий уже ведётся. В Киржачском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах не предусмотрены мероприятия по обработке мусора.«Весь запланированный результат работы сводится к уменьшению на 3% количества отходов, подлежащих захоронению. Ожидаемая эффективность введенных в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов составит менее 5%», - добавили в ведомстве.Чиновникам внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.