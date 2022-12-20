Прокуратура Владимирской области в ходе проверки выявила свыше 500 нарушений в сфере обращения с твердыми отходами на территории региона. Вопросы есть к работе региональных операторов,

Прокуратура Владимирской области в ходе проверки выявила свыше 500 нарушений в сфере обращения с твердыми отходами на территории региона. Вопросы есть к работе региональных операторов, муниципалитетов и департамента природопользования. После проверки надзорное ведомство внесло более 300 представлений и привлекло к ответственности более 260 лиц. 213 виновных были наказаны в административном порядке. Департамент природопользования Главным «фигурантом»