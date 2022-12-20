Президент РФ Владимир Путин вручил Орден Мужества Ирине Сокирко, сестре владимирского спортсмена Николая Куксенкова, которая была ранена осколком в ногу, работая военкором Первого канала в

Президент РФ Владимир Путин вручил Орден Мужества Ирине Сокирко, сестре владимирского спортсмена Николая Куксенкова, которая была ранена осколком в ногу, работая военкором Первого канала в зоне спецоперации на Украине. Напомним, в апреле 2022 года Ирине в обе ноги попали осколки снаряда гранатомета. Как она сама рассказывала в соцсетях, на выходе с территории завода на съемочную