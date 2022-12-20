Агата Муцениеце решила серьезно заняться прокачкой не только своего личного блога, но и своей личной жизни. И, судя по всему, это уже принесло первые плоды.

Агата Муцениеце решила серьезно заняться "прокачкой" не только своеголичного блога, но и своей личной жизни. И, судя по всему, это ужепринесло первые плоды.В сентябреАгата Муцениецеобнималась с юным красавцем в бескрайнем поле сурепки, затем чуть не довела до сердечного приступа своих подписчиков фотографией, где целует Владимира Селиванова, знакомого всем по сериалу "Реальные пацаны".Дальше – больше! Буквально пару дней назад Агата Муцениеце оказалась в обществе Давы, прямо на глазах которого даже рискнула ! Начинающий певец также удостоился чести быть выложенным в оживающий на глазах блог матери-одиночки. Снимок, на котором он нежно вжался в бывшую жену Павла Прилучного сзади, свел с ума подписчиков Агаты Муцениеце."Нереальное фото", "Даже не знала, что Агата может с кем-то красиво так смотреться", "Так суперски смотрятся", – захлебнулся от сахарной патоки блог показавшей нового мужика Агаты Муцениеце.Вчера вечером, став участницей званого ужина, Муцениеце оказалась соседкой самого Филиппа Киркорова. Актрису так восхитило кольцо поп-короля, что она осмелилась попросить у Филиппа потрогать его главное богатство. Филипп, разумеется, ответил согласием, после чего донельзя довольная Муцениеце похвасталась в камеру кольцом отLouis Vuitton, подметив, что ей оно очень идет.Разумеется, весь вечер был в подробностях записан и выложен в микроблог бывшей жены Прилучного, чтобы каждый, кто зайдет в него мог подумать, что живетонаочень интересной и насыщенной жизнью."Агата решила отомстить Павлу",– поделилась одна из подписчицАгаты Муцениецемнением про обилие контента с мужчинами.