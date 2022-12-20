Администрация Александровского района нашла подрядчика, который сделает проект рекультивации местной свалки. Стоимость работ оценили в 7 млн 128 тысяч рублей. Согласно договору на сайте

Администрация Александровского района нашла подрядчика, который сделает проект рекультивации местной свалки. Стоимость работ оценили в 7 млн 128 тысяч рублей. Согласно договору на сайте Госзакупок, подрядчик должен в течение 3 месяцев провести различные экспертизы, в течение следующих 2 месяцев разработать сам план и за месяц провести общественные слушания. Работами займется АО «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии