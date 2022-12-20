Пример семиклассницы Елизаветы Чудаковой из Владимира ярче всего подтверждает избитую истину: чем больше делаешь, тем больше успеваешь.

У вас вечно не хватает времени? Не можете найти свободную минуту на своё любимое хобби?Пример семиклассницы Елизаветы Чудаковой из Владимира ярче всего подтверждает избитую истину: чем больше делаешь, тем больше успеваешь.В свои 13 лет ученица 7-го класса гимназии № 3 изучает 3 иностранных языка, сдала на 3-й взрослый разряд по шахматам и профессионально занимается изобразительным искусством. Кроме этого, она увлекается физико-математическими науками, занимается волонтёрством. А в свободное время, которое, несмотря на многочисленные увлечения, у неё все-таки остаётся, Лиза читает книги, вышивает и гуляет с друзьями.Шах и матСемилетняя история увлечения шахматами началась в первом классе, когда нашу героиню пригласили на пробное занятие. Педагог заметил талантливого ребёнка и выделил среди сверстников, которые пришли попробовать свои силы. Елизавете игра понравилась, и она начала посещать уроки трижды в неделю.- Мне нравится просчитывать стратегию соперника, предугадывать его ходы, размышлять, изучать новые комбинации, использование которых приведёт к победе, - говорит девочка.Прогресс не заставил себя ждать. За 7 лет школьница выиграла и стала призёром таких крупных городских турниров, как «Белая ладья», «Весна Победы», «Кубок Победы». В прошлом году семиклассница заняла призовое место в первенстве города Владимира по шахматам среди девушек до 19 лет. Сейчас она занимается в «Кванториуме», в котором создали отличные условия для самосовершенствования.- Есть большая база для тренировок. На занятиях мы разбираем наши партии, рассматриваем новые комбинации, играем между собой и онлайн. Мне очень повезло с педагогом. Он постоянно даёт мне новую литературу, которая помогает развиваться, делится новостями из мира шахмат, терпеливо объясняет новое и непонятное, готовит нас к новым победам. Нам дают возможность участвовать в международных турнирах и знакомиться с шахматистами со всего мира. Дважды я участвовала в соревнованиях с ребятами из США и Польши, - поясняет наша собеседница.В матчевой встрече между Владимиром и городом Вроцлавом Лиза выиграла обе партии, а у американских шахматистов из города Сарасота (штат Флорида) одну из двух. Однако с её фундаментальным подходом к обучению можно быть уверенным, что главные шахматные победы ещё впереди.С кистью в рукахЕщё одна страсть Лизы - изобразительное искусство. Последние 2 года она профессионально занимается с художником Виктором Леонидовичем Лещёвым.- Рисовала я всегда, сколько себя помню. Сейчас мы в основном работаем акварелью или простым карандашом. Занимаемся по два часа в неделю по субботам. На каждый рисунок уходит 2-3 занятия, - говорит школьница.К слову, работа юной художницы уже стала победителем творческого конкурса «Налоги глазами детей», который проводили городское управление образования и налоговая служба.Французский, немецкий и...Со второго класса юное дарование учит французский язык. Позднее она увлеклась немецким и английским. Последние два Лиза изучает в гимназии. Язык Жюля Верна и Виктора Гюго ей преподают во Дворце творчества юных. К слову, она неспроста штудирует учебники иностранных языков. В будущем девушка рассматривает вариант поступления в МГИМО.- Читаем книги на французском, проходим грамматику и аудирование. Изучение помогает развивать многие качества, в том числе память, - уверена Елизавета.В этом учебном году она впервые вышла на муниципальный уровень Всероссийских олимпиад школьников и уже стала призёром в состязаниях по английскому, немецкому и французскому языкам, а также по литературе. Кроме того, наша гостья вошла в список лучших на конкурсе юных лингвистов, который проходил в ДДюТ.- Меня вдохновляет развитие и покорение новых высот, которые раньше казались недосягаемыми, - добавляет она.Большая переменаСейчас Елизавета состоит в региональной команде проекта «Большая перемена». Помимо интересных заданий и онлайн-этапов, федеральный конкурс даёт массу возможностей.«Большая перемена» состоит из трёх этапов. Сначала я проходила онлайн-задания на логику, креатив, альтруизм, интеллект. Потом (исходя из количества набранных баллов) меня пригласили на собеседование. Финал проходил в «Артеке», где мы вместе с другими ребятами посещали тренинги и лекции, придумывали, разрабатывали и защищали проекты. Я познакомилась со множеством умных сверстников, с которыми общаюсь до сих пор», -рассказывает Лиза.Выиграв конкурс, она получила в подарок возможность осуществить свою мечту - посетить крупные города от Владивостока до Санкт-Петербурга.«Жду геометрию»Отдельного внимания заслуживает увлечение физико-ма­те­ма­ти­чес­ки­ми науками. Как говорит сама девушка: «я с нетерпением ждала 7-го класса, чтобы начать изучать геометрию». В школе ей также полюбились математика и физика.- Мне нравится сам процесс. Выучишь несколько аксиом, и уже из одного можешь вывести другое, из другого третье. Очень интересно самой докопаться до решения. Нравится изучать физические явления: инерция, механика. Понимаешь, что физика повсюду, - уточняет ученица гимназии № 3.В 2019 году Лиза становилась призёром Всероссийского этапа интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», которая, по её мнению, помогает развивать логическое мышление и способствует успехам в разных областях.К перечисленным талантам школьницы можно добавить её человеческие качества - доброе и отзывчивое сердце. Она с удовольствием занимается волонтёрством и помогает кормить бездомных животных в приюте.- Участвую в субботниках и акциях таких объединений как «Волонтёры культуры», «Доброштаб» и «Молодая Гвардия». Как доброволец помогаю в проведении городских мероприятий. Как только у меня появляется возможность, я всегда готова помочь, - скромно добавляет школьница.Её мама, Ирина Анатольевна, подчёркивает, что родители никогда не подталкивали ребёнка к выбору увлечений, не водили записываться в кружки или секции.- На всё записалась сама. Я не говорю ей: иди и выучи уроки. По личному опыту знаю, что это ни к чему хорошему не приводит. Возможно, она в один прекрасный момент всё бросит и выберет другую стезю. Это её право. Мы полностью предоставляем свободу выбора. Помогаем и поддерживаем во всём. Отмечу, что очень повезло с педагогами. Например, в начальной школе нашим учителем стала Светлана Сергеевна Борисова, которая прилагает много усилий, чтобы раскрыть таланты детей, - рассказывает Ирина Анатольевна.Сама Елизавета с благодарностью относится к свободе, предоставленной родными.- Сильнее всего вдохновляют близкие люди, которые поддерживают меня для того, чтобы я могла идти к своим целям, - резюмирует девушка.Нет сомнений, что с таким подходом к делу владимирцы ещё не раз услышат об успехах ученицы гимназии № 3 Елизаветы Чудаковой.Материал подготовлен при содействии ООО «БМТ».