Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 4-го курса кафедры Электротехника и электроэнергетика Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 4-го курса кафедры "Электротехника и электроэнергетика" Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.Будущие специалисты узнали об истории станции и особенностях работы оборудования ТЭЦ, рабочих буднях энергетиков. Студентам также рассказали о самой компании ПАО «Т Плюс», ее роли на рынке, корпоративной культуре и о том, какие перспективы открываются здесь перед молодыми специалистами.Учащиеся побывали на блочном щите, где осуществляется управление парогазовой установкой. Специалисты станции рассказали о технологическом процессе производства электрической и тепловой энергии блоками ПГУ-230.Важной частью экскурсии стало посещение главного щита. Здесь ведется координация работы основного энергетического оборудования электростанции, управление и контроль за главной схемой электротехнического оборудования.Самым впечатляющим и зрелищным, по словам студентов, стал непосредственный осмотр энергетических котлов и турбоагрегатов станции. Будущие специалисты смогли воочию оценить размеры рабочего оборудования, а также посмотреть факел в топке котлоагрегата №9.Также гости посмотрели групповые щиты управления турбоагрегатами и энергетическими котлами. Здесь сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 регулируют работу основного и вспомогательного оборудования.Это первый визит студентов ВУЗа в рамках недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс» и учебным заведением. Стороны договорились скорректировать программы обучения, проводить мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывать промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Начиная с 2-го курса, учащиеся будут проходить производственную практику на предприятиях филиала под руководством практикующих профессионалов.