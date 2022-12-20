С кончины Михаила Задорнова прошло уже пять лет, но ни его близкие, ни поклонники до сих пор не могут смириться с тем, что острого на язык журналиста больше нет.

С кончины Михаила Задорнова прошло уже пять лет, но ни его близкие, ни поклонники до сих пор не могут смириться с тем, что острого на язык журналиста больше нет.Новость о болезни Михаила Задорнова шокировала в 2016 году многих. Ему, как и Жанне Фриске, как и, впоследствии, Анастасии Заворотнюк, диагностировали ту же самую опухоль-убийцу глиобластому. Михаил был готов бороться до последнего вдоха: пережил операцию в Германии, обращался ко множеству врачей, пробовал нетрадиционную медицину, даже прошел обряд крещения, но увы... Болезнь оказалась сильнее.Вчера в ток-шоу "Пусть говорят" пришла близкая подруга покойного юмориста. Экстрасенс Альбина Селицкаярассказала о том, от чего же на самом деле умер Михаил Задорнов.Как оказалось, что буквально за полгода до смерти сатирику подарили метровую куклу вуду, которая, по мнению Селицкой, и свела в могилу важного для многих человека. Женщина уверена, что в кукле был спрятан сверток, который притянул негативную энергетику в дом Михаила Задорнова и стал причиной скоропостижной смерти сатирика."У Задорнова все всегда горело. Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, амог же быть другой сюжет", – с горечью отметила приятельница покойного Михаила Задорнова, предостерегая гостей студии и зрителей от принятия сомнительных подарков.