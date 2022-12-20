В компании подвели итоги года и поделились планами на будущее.

Гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал об инвестициях, импортозамещении и начале отопительного сезона. За год энергетики вложили в теплосетевое хозяйство 16 регионов свыше 40 млрд руб. Переложили 700 км труб. При среднероссийском показателе в 1,2% заменили 4% коммуникаций.Успехи сложного годаВ области летняя ремонтная кампания проходила планово. В областном центре заменили 17 участков тепловых сетей длиной более 21 км. Реконструировали котельную 301 квартала, технически перевооружили систему водоочистки котельной «Автоприбора» и завершили 1-й этап модернизации котельной в Юго-западном районе города. В Юрьев-Польском специалисты переложили 4 участка сетей протяжённостью 1,7 км и частично обновили оборудование районных котельных.- Компания значительно нарастила инвестиции за последние 3 года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счёт отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, - сказал Андрей Вагнер.При подготовке к новому отопительному сезону Владимирский филиал «Т Плюс» провёл гидравлические испытания коммуникаций, при которых устранили 225 дефектов. Начало прошло без сбоев. Все объекты теплоснабжения получили паспорта готовности.Перспективы и планыНесмотря на санкции, влияющие на экономику страны, в 2023 году владимирские энергетики нацелены увеличить процент заменённых теплосетей. В реновацию вложат более 490 млн руб.- В 2022 году мы выдержали все сложности, заявленные планы выполнили. В следующем году инвестиции точно будут не меньше, чем в уходящем. Уверен, что и в 2023 году все намеченные цели будут достигнуты, - добавил Андрей Александрович.Самыми крупными объектами станут участки во Владимире на ул. Красноармейской и Горького, где переложат 487 и 1302 метра коммуникаций. На Владимирской ТЭЦ-2 кровлю главного корпуса заменят на несгораемую, а также выполнят техническое перевооружение турбогенератора № 5. Еще свыше 32 млн руб. направят в инженерные сети Юрьев-Польского.Импортозамещение и долги клиентовВведённые в текущем году санкции практически не сказались на работе отрасли. На Владимирской ТЭЦ-2 большая часть импортного оборудования установлена на основном блоке, который запустили в 2014 году. Это дожимная компрессорная станция немецкого производства, а также насосы из Швейцарии. Их ремонтируют российские компании по долгосрочным сервисным контрактам.- По возможности ищем отечественные аналоги. С поставкой труб проблем нет. Воспользовались опытом коллег из других регионов, которые уже перешли на наши комплектующие. Сейчас на складах лежат запчасти в основном российского производства. Пользуемся параллельным импортом. Пока не испытываем проблем с поставкой запчастей или оборудования, - уточнил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Роман Сорокин.При этом вся инвестиционная деятельность ведётся, несмотря на большие долги, накопленные потребителями. В целом по компании на начало декабря их сумма составляет 53,7 млрд руб. Жители и организации области задолжали свыше 800 млн руб. за тепло и 862 млн руб. за свет.Для взыскания средств сбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс» применяет все разрешённые законом меры: претензионную работу, информирование людей, рейды по отключению от сетей должников, стимулирующие акции. К слову, в декабре клиенты компании могут принять участие традиционной акции «В Новый год без долгов и с подарками». Оплатив квитанции за ноябрь и декабрь и погасив долги за предыдущие месяцы можно выиграть бытовую технику.