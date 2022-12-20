У жителя Владимирской области обнаружили дома плантацию конопли Сотрудники регионального УМВД...

У жителя Владимирской области обнаружили дома плантацию коноплиСотрудники регионального УМВД задержали 32-летнего жителя Александрова. Мужчина подозревается в незаконном сбыте наркотиков. В квартире фигуранта оперативники обнаружили плантацию с 38-ю кустами конопли.- За что задержаны сотрудником полиции?- За культивирование.Кроме того, полицейские изъяли почти 200 граммов марихуаны и 90 граммов частей конопли. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.