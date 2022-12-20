Материалы переданы в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.

Жителя Гусь-Хрустального осудят за падение металлолома на ребёнка. Об этом рассказали в СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, днём 3 мая 39-летний обвиняемый, загружая металл с помощью крана-манипулятора, не ограничил опасную зону специальными знаками. В месте погрузки оказался подросток. При подъёме металла часть лома выпала из ковша на парня, стоявшего внизу. Он получил травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего.На рабочего завели уголовное дело. Материалы переданы в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.