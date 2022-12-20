Предновогодний субботний вечер 24 декабря в Киржаче ознаменовался открытием очередного, 13-го по счёту, деревянного пешеходного моста.

Предновогодний субботний вечер 24 декабря в Киржаче ознаменуется открытием очередного, 13-го по счёту, деревянного пешеходного моста. По замыслу его устроителей – семьи Закусиных и руководителя ОАО «Киржачская типография» Евгения Фёдорова «Сладкий мост» положит начало новой парковой зоны отдыха, которая будет расположена в микрорайоне «Мебельная фабрика» на улице Магистральная вблизи дома 28-а.От замысла до идеи прошло всего 3 месяца. В конце сентября глава г. Киржач Надежда Скороспелова посетила место, где на заросшем пустыре начались работы по строительству «Кондитерского парка». Здесь авторы проекта выкупили 2 строения, одно из которых – помещение бывшего магазина, в нём будет открыт кондитерский цех. В центре парка уже появилась большая красивая декоративная горка «Трюфель», а новогоднее настроение посетителям создаёт высокая красавица-ель. В отличии от остальных пешеходных мостов, «Сладкий мост» имеет отдельную входную группу, которая находится у проезжей части. Основной мост, освещённый сказочными фонарями, имеет длину 133 метра. Устроители проекта «Кондитерский парк» совместно с администрацией города Киржач уже запланировали реновацию детской игровой площадки, которая расположена вблизи нового моста. «Сказочный сладкий городок» и семейное кафе «Шанешки» на территории «Кондитерского парка» откроются летом, в День защиты детей.Евгений Фёдоров, руководитель проекта «Киржач туристический»:В это очень непростое время мы должны находить в себе силы для создания у киржачских детей праздничного новогоднего настроения. Выражая солидарность и поддержку семьям Киржача, чьи родные сейчас на передовой, мы искренне верим в счастливое будущее наших детей и внуков, в мирный рассвет, который обязательно настанет в новом году. Для этого мы продолжим много работать и радовать жителей и гостей нашего любимого города таким светлыми праздниками и яркими, как наши разноцветные фонарики, впечатлениями.У новогодней ёлки ребят будут ждать сказочные герои: Ушастый Зайчик, красотка Карамелька и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В весёлом хороводе станцуют и взрослые, и дети. Организаторы праздника позаботятся и о предновогоднем угощении для гостей. Горячие пирожки, малиновое варенье, зефир от киржачских кондитеров и сладкий чай из 40-литрового самовара 1810 года выпуска не оставят никого равнодушными.Уникальность «Сладкого моста» заключается в том, что все его столбы выполнены по авторским эскизам потомственного аргуна Александра Новикова. С помощью простой бензопилы он украсил мост деревянными резными сладостями.Александр Новиков, аргун:«Передо мной и моей командой стояла непростая задача – создать праздничное настроение детишкам. Мы хотели построить такое сказочное место, где будет интересно и приятно проводить время всей семьёй. А весной, когда деревянные конструкции моста окончательно просохнут, мы раскрасим наш «Сладкий мост» в яркие цвета. Наша работа продолжится на радость посетителям парка. А сегодня мы рады поздравить киржачан с наступающим новым годом и пожелать всем побольше радостных новостей и приятных встреч на новом «Сладком мосту»!Партнёры проекта «Кондитерский парк»: администрация города Киржач, ОАО «Киржачская типография», ООО «Киржач туристический», ООО «НТЦ «АРМ-Регистр», районная газета «Красное знамя», ООО «КиржачИНФОРМСЕРВИС».Праздник, посвящённый открытию «Сладкого моста» состоится 24 декабря в 18:00 в микрорайоне «Мебельная фабрика» на улице Магистральная, вблизи д. 28-аВнимание! Не путайте город Киржач, Владимирской области с деревней Киржач, Петушинского района, Владимирской области.Пресс-центр: Ирина Глонина, тел: 8-962-090-07-00.Координатор проекта: Евгений Сергеевич Федоров, тел: 8-903-226-55-66.