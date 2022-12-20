Ночью 20 декабря в Коврове произошел крупный пожар в здании цеха на улице Володарского. Площадь возгорания составила 250 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную

Ночью 20 декабря в Коврове произошел крупный пожар в здании цеха на улице Володарского. Площадь возгорания составила 250 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 4:31. Загорелось здание на улице Володарского, д. 102. Когда сотрудники приехали, здание было задымлено. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя. Сгорела внутренняя отделка