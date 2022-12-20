Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Судьба Валенты Владимирскому приюту для бездомных...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Судьба ВалентыВладимирскому приюту для бездомных животных «Валента» грозит закрытие. Есть ли шанс спасти больше сотни собак и кошек?- Новогодний рейсДетям Донбасса. В подшефный Докучаевск отправились Дед Мороз и Снегурочка из Владимира. Какие подарки везут?- Найти свою нишуВозможность получить работу для воспитанников владимирских детских домов и интернатов. Кто поддержал социальный проект?