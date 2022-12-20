Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба Валенты
Владимирскому приюту для бездомных...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба Валенты
Владимирскому приюту для бездомных животных «Валента» грозит закрытие. Есть ли шанс спасти больше сотни собак и кошек?
- Новогодний рейс
Детям Донбасса. В подшефный Докучаевск отправились Дед Мороз и Снегурочка из Владимира. Какие подарки везут?
- Найти свою нишу
Возможность получить работу для воспитанников владимирских детских домов и интернатов. Кто поддержал социальный проект?