Шанс попасть в кино есть у каждого. Владимирская киностудия объявила о проведении новогоднего...

Шанс попасть в кино есть у каждого. Владимирская киностудия объявила о проведении новогоднего актерского кастинга.По его итогам будет расширена актерская картотека для съемок в фильмах и телесериалах столичных кинокомпаний в 2023 году. Речь о съемках, которые будут вестись во Владимире, Суздале, Гороховце и Александрове. Возрастные ограничения - от семи до семидесяти лет.Кастинг пройдет 8 января в 11 часов. Подробности можно узнать на странице Владимирской киношколы в социальных сетях.