Соревнования проходили в Москве. Сборная ВлГУ по чирспорту «Динамо» заняла 1 место в дисциплине «Чир-фристайл (группа мужчины, женщины)». Арина Калантаенко и Анастасия Кузнецова взяли бронзу

Соревнования проходили в Москве. Сборная ВлГУ по чирспорту «Динамо» заняла 1 место в дисциплине «Чир-фристайл (группа мужчины, женщины)». Арина Калантаенко и Анастасия Кузнецова взяли бронзу в дисциплине «Чир-джаз двойка». Кроме того, на открытом чемпионате и первенстве Владимирской области по современному танцевальному спорту команда стала лучшей в дисциплине «Современная хореография (взрослые, продакшн)». Прокомментируйте новость у нас