Владимирская область ликвидирует последствия рекордных снегопадов. На область обрушились рекордные...

Владимирская область ликвидирует последствия рекордных снегопадов.На область обрушились рекордные снегопады. И вновь принесли проблемы. Как выбирается регион из снежного плена? - слово Марии Платанюк.Владимирские рыцари на железных конях заступили на зимнее дежурство. Регион и областную столицу замело. Помощь "летучего отряда", как нельзя, кстати. Из сугробов участники клуба "4 WD Владимир" вновь вызволяют машины экстренных служб. Скоро придти на помощь скорой- главная задача зимних будней и выходных.Декабрьским погодным вызовам оперативное совещание посвятил Александр Авдеев. Поручение главы региона- рачистить дороги к населенным пунктам и все подъезды к больницам. Чтобы не "парализовать" работу медслужбы. Вновь звучит и тема локального блэкаута. Снегопады стали причиной аварийных отключений. Накануне они произошли в 30 населённых пунктах области. Зима, время "нервное".Иван Янин, заместитель генерального директора ПАО Россети Центр и Приволжье:- Мы все линии осмотрели, которые были подвержены ледяному дождю. На сегодняшний день мы видим, что нам осталось основные угрожающие деревья убрать. 38 опор заменить, 12 гектаров расчистить, 2700 угрожающих дерева устранить и 2 и 7 километра провода отремонтировать. Вот такая ситуация...Просеки должны стать шире, подчёркивает Александр Авдеев. Общая задача- задействовать резервные источники. Чтобы люди не сидели сутками без света. В ряде населенных пунктов восстановление затягивается и нарушает нормативы, отметил глава региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Отработайте совместно с МЧС, что находится в ближайшей дислокации. Надо смотреть, где у нас ближайшие источники резервные. Приедут- хорошо, не приедут, хотя бы люди будут с электричествомРекордные сугробы - дыхание активного циклона. Ситуация на дорогах сложнейшая. В ряде районов- "жёсткие аварии". Водителей призывают к бдительности и соблюдению скоростного режима. В снежном плену- дороги и дворы. Первый месяц зимы отсыпал снега " с лихвой".Мария Платанюк:- Засыпало весь Центральный Федеральный округ. Так, к примеру, в Москве побит рекорд декабря военного, 1941-ого года. 34 сантиметра осадков. Об этом телеканалу "Россия" рассказали сегодня в центре погоды "Фобос". Ну а что с сугробами во Владимире? Мы, вооружившись рулеткой, решили замерить высоту снежного покрова здесь, в исторической части города. Это площадка возле Дмитриевского собора. И вот результат. Больше полуметра.Почти полное погружение. Так жители региона пишут в соцсетях о последствиях метели. В мэрии просят не оставлять машины на обочинах, а жителям многоквартирных домов пришлось отметить выходные ударным трудом. Эти кадры сняты в одном из дворов на улице Безыменского. И судя по всему, схватку со снегом придётся повторить.(Владимирское Подслушано)Как пишет Владимирское Подслушано: Мужики- Снег. 1:0.(Инцидент Владимир)А это тоже из сети: это лучшие мужчины города, как пишут в Инцидент Владимир. От дома 10 а на Строителей расчистили вплоть до улицы Горького. Что касается коммунальных служб, цифры приводят в мэрии. По данным администрации города, снежные завалы в минувшие сутки убирали почти 1700 человек и 124 единицы техники. С улиц Владимира вывезли 4 320 тысяч кубометров снега. Форс-мажор или всё-таки обычная русская зима?Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"