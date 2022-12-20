Чуть больше 10% семей могут позволить купить себе машину дороже 900 тысяч рублей.

Во Владимирской области меньше 8,8% семей могут позволить купить в кредит машину стоимостью от 900 тысяч рублей и содержать её. составили рейтинг регионов по доступности авто.За год она значительно снизилась. Повлияли санкции, рост цен, уход с рынка иностранных компаний и ряд других факторов.В лидерах списка традиционно северные субъекты: ЯНАО, Чукотка и Магаданская область, где от 44% до 57% населения может позволить себе приобретение недорогого железного коня.Для сравнения, в соседней Нижегородской области доля таких жителей составляет 11,6%, в Ярославской 11%, в Рязанской 10,8%. Хуже, чем у нас обстоят дела лишь в Костромской и Ивановской областях.Добавим, что среднее авто, с ценником до 2,5 млн рублей, могут позволить себе лишь 1,4% владимирских семей, а премиум-класс(10 млн) всего 0,1%.